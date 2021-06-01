أمير الكويت ورئيس وزراء فلسطين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع رئیس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد ابراھیم آشيته، والوفد المرافق، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأعرب أمير الكويت، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن موقف بلاده الثابت والمساند للقضیة الفلسطینیة العادلة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطیني؛ سعیا لتحقیق ما یتطلع إلیه من إقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.

وأكد أن القضیة الفلسطینیة كانت ولا زالت قضیة الكويت الأولى وذات مكانة مركزیة في عالمنا العربي والإسلامي، متمنیا للشعب الفلسطیني الأمن والسلام والعزة والنصر.

من جهته، أعرب رئیس مجلس الوزراء الفلسطيني عن بالغ شكره واعتزازه للعاهل الكويتي، مقدرا جھود الكویت ودعمها اللامحدود قیادة وشعبا للقضیة الفلسطینیة، ومناصرة الشعب الفلسطیني؛ لتحقیق كل ما یتطلع إلیه من أھداف.