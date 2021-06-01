تباين أسعار الحديد والأسمنت بسوق الجملة اليوم

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من التباين في سوق الجملة في تعاملات اليوم الثلاثاء ، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل 14600 جنيه.

استقر حديد بشاي ليسجل 14500 جنيه.

وارتفع حديد العتال بنحو 50 جنيها ليسجل 14500 جنيه.

استقر حديد المراكبي عند 14300 جنيه.

ارتفع حديد المصريين بنحو 50 جنيها ليسجل 14550 جنيها.

كما ارتفع حديد العشري بنحو 50 جنيها ليسجل 14350 جنيها.

وارتفع حديد مصر ستيل بمقدار 50 جنيها ليسجل 14350جنيها.

وجاءت أسعار الأسمنت علي النحو التالي:

انخفض أسمنت المسلح بنحو 5 جنيهات ليسجل 808 جنيهات.

وانخفض لافارج للأسمنت "المخصوص" بنحو 5 جنيهات ليسجل 780 جنيها.

وارتفع أسمنت سيناء بنحو 20 جنيهًا ليسجل 753 جنيها.

وانخفض أسمنت السويس بنحو 5 جنيهات ليسجل 798 جنيها.

وانخفض أسمنت حلوان بنحو 3 جنيهات ليسجل 800 جنيه.

وانخفض أسمنت السويدي بنحو 10 جنيهات ليسجل 800 جنيه.