المغرب: 8 ملايين و773 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 8772982 شخصا حتى اليوم.

وأفادت الوزارة -في بيان- بأن 980501 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 172522 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 5640992 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني .. وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس.