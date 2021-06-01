هيرتا برلين يؤكد بقاء فريدريتش

قال فريدي بوبيتش المدير التنفيذي الجديد لنادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، إن أرني فريدريتش المدير الرياضي سيبقى في منصبه في الموسم المقبل.

وأضاف بوبيتش / 49 عاما / في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "بقاء فريدريتش مع النادي هو أمر هام بالنسبة لي".

ولعب بوبيتش لهيرتا برلين في الفترة ما بين عامي 2003 و2005، وهو الوقت ذاته الذي تواجد فيه كل من فريدريتش والمدير الفني للفريق بال دارادي في قائمة فريق العاصمة، الأمر الذي ساعده على اتخاذ قرار الانتقال من آينتراخت فرانكفورت.

وقال بوبيتش: "كان لذلك تأثيرا كبيرا، لأنني كنت مهتما بالأشخاص المعنيين بالأمر، لقد كانوا العامل الحاسم ".

وأضاف: "النادي لا يلعب هذا الدور في المقام الأول، عليك أولا أن تعمل مع الأشخاص المعنيين بالأمر".

ويأمل بوبيتش في أن يحظى الفريق بالهدوء وذلك بعد عودة دارادي لقيادة الفريق منتصف الموسم المنقضي، حيث قاد هيرتا برلين لتجنب الهبوط للدرجة الثانية.

وقال بوبيتش: "نريد الاستمرارية، خمسة مدربين في عامين هو أمر زائد عن الحد".

وكان فريدريتش قد تم تعيينه أيضا في منصب المدير الرياضي في منتصف الموسم، في الوقت الذي عانى فيه هيرتا برلين كثيرا ليبقي على أماله في تحقيق تطلعات المستثمر لارس ويندهورست في أن يصبح فريقا يناطح الكبار.