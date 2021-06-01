عقد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، اجتماعا مع ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، تسلم «بن سلمان» في بداية الاجتماع، من ولي العهد بدولة الكويت، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد رحب «بن سلمان» بولي العهد بدولة الكويت، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب «الصباح» عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بنظيره السعودي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.