عمرو موسى عن مطالبة البعض بالحرب على إثيوبيا: آخر الدواء الكيّ

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ردًا على مطالبة البعض بإعلان الحرب إثر أزمة سد النهضة، إن مقولة «آخر الدواء الكيّ» تنطبق على هذا الأمر.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن مصر دولة نامية عليها توجيه معظم أموالها للتنمية، مستكملا: «الحرب أمر صعب.. ولا ندعو لها، ولكن الحديث عن المصالح»، حسب قوله.

وحذر من أي إضرار بالمصالح المصرية؛ مؤكدًا أنه سيقابله المزيد من الإضرار بمصالح الآخرين.

وأشار إلى أن العمل العسكري سيتبعه أثرًا اقتصاديا ينعكس على جوانب الحياة، وسيؤثر أيضًا على العلاقات داخل القارة السمراء، مكررًا: «آخر الدواء الكي».

وأكد أن مصر تمتلك أكثر من ورقة حل في هذا الصدد، رافضا الإفصاح عن تفاصيل تصريحه.