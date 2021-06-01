أسعار العملات بداية تعاملات اليوم: انخفاض طفيف للدولار واليورو

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي قرشًا واحداً ليسجل 15.61 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع بنحو قرشين ليسجل 15.74 جنيه.

بينما انخفض سعر صرف اليورو بنحو قرشين ليسجل 19.04 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع بنحو قرشين ليسجل 19.21جنيه، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني بنحو قرشين ليسجل 22.14 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع 3 قروش ليسجل 22.33 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وانخفض الدينار الكويتي بنحو 4 قروش ليسجل 51.91 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع بنحو 6 قروش ليسجل 52.36 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو 6 قروش ليسجل 19.07 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع بنحو 5قروش ليسجل 19.22 جنيه، وارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 6 قروش ليسجل 22.17جنيه للشراء وارتفع سعر البيع بنحو 8 قروش ليسجل 22.38 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي عند 49.11 جنيه للشراء وانخفض سعر البيع بنحو قرشين عند 52.24 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو بنحو 5 قروش ليسجل 19.07 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 6 قروش ليسجل 22.18 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع بنحو 8 قروش 22.38 جنيه .

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي قرشًا واحداً ليسجل 49.12جنيه للشراء وانخفض سعر البيع بنحو قرشين ليسجل 52.24 جنيه .