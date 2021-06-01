إيران تسجل 171 حالة وفاة و10687 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 171 حالة وفاة و 10687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و924 ألف حالة.



وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 80327 .



وذكرت أن 4064 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 477 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).