 إيران تسجل 171 حالة وفاة و10687 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يونيو 2021 4:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

إيران تسجل 171 حالة وفاة و10687 إصابة جديدة بكورونا


نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 4:18 م
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 171 حالة وفاة و 10687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و924 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 80327 .

وذكرت أن 4064 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 477 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك