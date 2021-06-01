رئيس الوزراء الفرنسي يبدأ غدا زيارة رسمية بطابع اقتصادي إلى تونس

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يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية لكنها ذات طابع اقتصادي إلى تونس يوم غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الخميس ومعه وفد من الوزراء ورؤسات مؤسسات اقتصادية.

وتأتي الزيارة بمناسبة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي ولكنها تتزامن أيضا مع ضائقة مالية واقتصادية يتخبط فيها الاقتصاد التونسي الذي سجل نسبة انكماش غير مسبوقة وصلت إلى 8% في 2020 تحت وطأة وباء كورونا.

ومن المتوقع أن يلتقي كاستيكس الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة.

وأفاد بيان من رئاسة الحكومة أن اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي سيشمل توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومثلت باريس الوجهة الأوروبية الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد منذ استلامه لمنصبه في أكتوبر 2019، حيث كان زار فرنسا في 22 يونيو 2020 تعهد خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون بالموافقة على منح قرض استثنائي لتونس بقيمة 350 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات لدعم الاصلاحات.

كما أدى رئيس الحكومة هشام المشيشي زيارة إلى باريس في ديسمبر الماضي.

وفرنسا شريك تجاري ومالي مهم لمستعمرتها السابقة تونس، إذ ظلت في عام 2019 شريكها التجاري الأول حيث بلغت حصة فرنسا نحو 1ر29 % من الصادرات التونسية فيما بلغت حصتها من الواردات التونسية 3ر14%، بحسب أرقام لوزارة الخارجية الفرنسية.

وتوظّف 1413 منشأة فرنسية متواجدة في تونس أكثر من 140 ألف عامل.

وتساهم فرنسا في مشروعات تنموية في تونس ضمن خطط الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 7ر1 مليار يورو حتى عام 2022.