صحيفة بريطانية: ميجان تطلب من هاري تخفيف حدة الهجمات خشية خسارة ألقابهما

ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل تخشى من الضربات الشديدة التي يسددها زوجها دوق ساسكس الأمير هاري للعائلة الملكية في بريطانيا وتريد منه "تخفيف حدة الهجمات" وسط مخاوف من تجريد الزوجين من ألقابهما الملكية، حسبما زعم أحد المطلعين.



وأضافت صحيفة "اكسبريس" أن ماركل مصممة على الاحتفاظ بلقبها الملكي على الرغم من خروجها كعضو بارز في العائلة الملكية في عام 2020، وفقًا لما ذكره هذا المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه أو عمله.



وقال المصدر إن الدوقة تخشى أن تقع "كارثة في العلاقات العامة" إذا قررت الملكة تجريد الزوجين من ألقابهما الملكية.. مشيرا إلى أن ماركل تشعر بالقلق من أن تعليقات زوجها الأخيرة حول العائلة الملكية قد تدفعهما إلى فقدان ألقابهما.



يذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه إطلاق دعوة للأمير هاري للتخلي طواعية عن ألقابه الملكية.. حيث أطلقت الليدي كولين كامبل، مؤلفة كتاب "ميجان وهاري: القصة الحقيقية" دعوة على الإنترنت دعت الدوق إلى مطالبة الملكة بإلغاء ألقابه الملكية حيث وقع الدعوة أكثر من 27000 شخص.



وقطع الكاتب الصحفي بيرس مورجان خطوة أخرى إلى الأمام وحث الملكة على تجريد عائلة ساسكس (هاري وزوجته ماركل) من ألقابهما رسميًا.



وكتب في عمود في صحيفة "ميل أونلاين": "كما كتبت عندما أعلنوا في يناير 2020 أنهم سيتخلون عن بريطانيا والواجب الملكي، كان على الملكة أن تجردهم من الألقاب في ذلك الوقت وفوراً، لم تفعل ذلك لأن هاري حفيدها الحبيب ولا تريد أن يُنظر إليها على أنها تسيء معاملته".