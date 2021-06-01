فريق المنيا يستضيف سوهاج اليوم في الجولة 25 ويتأهب للفوز ومواصلة السعي نحو الصدارة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، أمس الاثنين تدريباته، استعداداً لاستضافة فريق سوهاج، اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 25 هذا الموسم.

وقال شديد قناوي المدير الفني إن الفريق اختتم تدريبات اليوم على ملعب استاد جامعة المنيا بعد أن تقرر نقل باقي المباريات إلى هناك، وسط تركيز كبير من اللاعبين، لتحقيق الفوز في مباراة الغد ومواصلة السعي نحو الصدارة.

وأكد قناوي أن دوافع اللاعبين قوية والجميع على أتم استعداد، ونسعى للفوز في المباريات الستة المتبقية، خاصة أنها تعد بمثابة مباريات كؤوس، ويجب التركيز فيها لخطف بطاقة الصعود.

يذكر أن فريق المنيا يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، والألومنيوم في المركز الثاني بـ 47 نقطة، والشرقية للدخان صاحب المركز الأول برصيد 48 نقطة.