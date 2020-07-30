منع تنظيم مظاهرة بالقرب من ميدان تقسيم باسطنبول بسبب قواعد مكافحة كورونا

خرج بعض المتظاهرين إلى شوارع مدينة اسطنبول التركية لإحياء ذكرى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، على الرغم من قيام السلطات بإبلاغ منظمي المظاهرة بأن مثل هذه الفعاليات محظورة في الوقت الراهن بسبب قواعد مكافحة كورونا.

وكان المنظمون يأملون في تنظيم المظاهرة بالقرب من ميدان تقسيم بمناسبة مرور ثمان سنوات على احتجاجات حديقة جيزي.

يذكر أن في ذاك الوقت تحولت مظاهرة ضد خطط للتطوير العقاري في واحدة من المساحات الخضراء القليلة بالمدينة إلى احتجاجات كبرى ضد الحكومة استمرت أياما وفي نهاية المطاف تمكنت قوات الأمن من اخمادها. وأسفرت المصادمات عن سقوط عدة جرحى وعدد قليل من القتلى.

وأبلغ مكتب المدينة المسؤول عن المنطقة منظمي المظاهرة اليوم الاثنين أن القواعد المطبقة حاليا لا تسمح بتنظيم احتجاج. وكانت المنطقة مغلقة بالحواجز بالفعل اليوم.

وجاء حظر المظاهرة رغم حقيقة افتتاح مسجد قريب بحضور مئات المشاركين قبل أيام فقط. ولم يتم إعطاء تفسير لذلك.

وحضر الرئيس رجب طيب أردوغان مراسم افتتاح المسجد القريب.