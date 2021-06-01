تسمية سلالات كورونا الجديدة بأحرف أبجدية يونانية لتجنب وصم دول معينة

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن سلالات فيروس كورونا ستسمى بأحرف أبجدية يونانية، قائلة إن ذلك سيساعد على تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عددا من الخبراء تشاورت معهم المنظمة، أوصوا بوضع المسميات الجديدة، التي "ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية".

وذكرت المنظمة أن الأنظمة الحالية لتسمية وتتبع الأنساب الجينية لفيروس "سارس-كوف-2" الذى يسبب كوفيد – 19، ستظل قيد الاستخدام من جانب العلماء والابحاث العلمية.

وحددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن أربعة أشكال مختلفة من السلالات.

وسيطلق على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم "ألفا" ، والسلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا اسم "بيتا" والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم "جاما"، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم "دلتا".

جاء الإعلان عن تسمية تلك السلالات فى الوقت الذى حذر فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وقال: "ان الحقيقة هي أنه مازال يتعين علينا القيام بالكثير من العمل لانهاء هذه الجائحة .. نحن نشعر بالتشجيع الشديد لاستمرار انخفاض الحالات والوفيات على الصعيد العالمي، ولكن سيكون من الخطأ الهائل أن يعتقد أي بلد أن الخطر قد زال".