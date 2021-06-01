وزيرة الدفاع الألمانية تؤيد خطط الناتو لزيادة ميزانية الحلف

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن تأييدها للخطط الرامية إلى زيادة ميزانية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعلى هامش المشاورات التي أجراها وزراء خارجية ودفاع دول الحلف اليوم الثلاثاء للإعداد لقمة الناتو في 14 يونيو الجاري، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "من المهم تماما بالنسبة لنا أن نعزز قدرتنا على العمل المشترك ومن ذلك على سبيل المثال توفير المزيد من الموارد المشتركة".

وقالت الرئيسة السابقة لحزب ميركل إنها ترى أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج أعد "مقترحات جيدة للغاية".

ويسعى ستولتنبرج إلى جعل زعماء دول الحلف (30 دولة) يتعهدون خلال قمتهم بإدخال زيادة ملحوظة على النفقات المشتركة للحزب في الأعوام المقبلة.

يذكر أن الميزانية العسكرية والمدنية للحلف وبرامجه لم تزد عن 6ر2 مليار يورو في العام، وللمقارنة فقد وصلت الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة في العام الحالي إلى 785 مليار دولار (644 مليار يورو).

وذكرت كرامب-كارنباور أن من الممكن استثمار الموارد الإضافية على سبيل المثال في تطوير تكنولوجيا اتصالات مشتركة لتحسين تبادل المعلومات بين القوات المسلحة لدول الحلف، كما يمكن استخدامها أيضا في دعم الشراكات مع دول أخرى من خارج الحلف.