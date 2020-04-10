 البرازيل تدرس طلب فايزر السماح باعطاء لقاحها المضاد لكورونا للأطفال - بوابة الشروق
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البرازيل تدرس طلب فايزر السماح باعطاء لقاحها المضاد لكورونا للأطفال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 8:40 ص

 تدرس السلطات الطبية في البرازيل طلبا من شركة الأدوية الأمريكية فايزر للسماح بإعطاء لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال في البرازيل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة الرقابة على الأدوية في البرازيل المعروفة باسم "أنفيسا" تسمح حاليا بإعطاء لقاح فايزر للأشخاص الأكبر من 16 عاما فقط.

وتقول انفيسا إنها تحتاج إلى إجراء دراسات معملية لتحديد سلامة وفاعلية اللقاح مع الفئة العمرية الجديدة قبل السماح بإعطائه لهذه الفئة الجديدة.

كانت فايزر قد قدمت طلبا للسماح بإعطاء اللقاح للأطفال يوم 13 مايو الحالي. وتحتاج أنفيسا إلى 30 يوما لدراسة الطلب واتخاذ القرار بشأنه.


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