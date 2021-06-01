دويتشه تليكوم تلغي مشاركتها الفعلية في المؤتمر العالمي للجوال

أعلنت شركة دويتشه تليكوم الألمانية للاتصالات اليوم الاثنين عن إلغاء مشاركتها الفعلية ضمن جهات العرض في المؤتمر العالمي للجوال المقرر انعقاده في برشلونة نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة اليوم الاثنين في تبرير هذا القرار بالقول إنه " بناء على استمرار الجائحة وتباطؤ الارتفاع في عدد الأشخاص الذين أتموا تطعيم كورونا في ألمانيا، فإن التجمعات البشرية الكبيرة لا تزال تمثل مخاطرة".

وأضافت الشركة أنها تعتبر أن من غير المقبول تحمل هذه المخاطرة بالنسبة لعدد كبير من عامليها ،مشيرة إلى أنها ستنظم مشاركتها بالكامل في المؤتمر بشكل رقمي.

يشار إلى أن شركة سامسونج رائدة سوق الهواتف الذكية وشركة كوالكوم للرقائق وشركات اريكسون ونوكيا وسيسكو المزودة للشبكات بالإضافة إلى شركة جوجل المطورة لنظام اندرويد أعلنت خلال الأسابيع الماضية اعتزامها عدم المشاركة بشكل فعلي في المؤتمر.

غير أن إلغاء تليكوم مشاركتها الفعلية في المؤتمر لها وقع آخر لأنها عضو مهم في اتحاد الاتصالات النقالة الذي ينظم أكبر ملتقى لهذه الصناعة في العالم.

ويسعى الاتحاد، وفقا لآخر تصريحاته، إلى جمع ما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف شركة في الفترة بين 28 يونيو حتى مطلع يوليو المقبل في مدينة برشلونة.