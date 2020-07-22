صحة جنوب سيناء تطلق سيارة متنقلة لتلقيح المواطنين ضد كورونا في الطور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء عن تواجد السيارة المتنقلة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا بداية من اليوم الثلاثاء.

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن السيارة ستتواجد أمام مقر مكتب بريد طور سيناء الرئيسي، بجوار مبنى مستشفى الطور العام، لتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل بالسيارة يوميًا، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، مع تسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونيًا، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم.

وأكد أن فريق طبي على أعلى مستوى سيتوى إجراءات الفحص، وإعطاء اللقاح للمواطنين.​