اتحاد الكرة: أخطرنا الزمالك بإمكانية رحيل ساسي قبل نهاية الدوري

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة أنه من المحتمل أن يرحل فرجاني ساسي، لاعب الزمالك عن الفريق قبل نهاية الدوري.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يعني رحيله قبل مطلع يوليو حال عدم تجديد التعاقد.

وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام :"شرحنا ظروف الدوري لكل الأندية، وكان رد سيد عبد الحفيظ أن الأهلي يتفهم تماما صعوبة الظروف ولدينا الاستعداد للتعاون مع الغالبية المتواجدة".

وأضاف :"بالفعل حسين السيد، ممثل الزمالك طالب في الاجتماع بتكافؤ الفرص، وأكد أنه أمر ضروري للمسابقة، لذا أكدنا أن الجولات الخمس الأخيرة لن تلعب إلا بإقامة جميع مؤجلات الأهلي وبيراميدز".

وتابع :"حسين السيد ومطالبته بالانتظار آخر 7 جولات لحين إنهاء الأهلي مؤجلاته.. وكان ردي (لابد من توازن بين تكافؤ الفرص والمصلحة العامة، لأن هناك جزء من اللاعبين عقودهم تنتهي، وينتقلوا إلى دوريات مختلفة ومثلما تتصور أن مصلحتك التأخير لحين إقامة مؤجلات الأهلي، قد تجد نفسك تلعب أكبر عدد من المباريات بدون لاعب مثل فرجاني ساسي وغيره)".

وعن عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بالموسم المقبل، قال مجاهد :"عدد الأجانب 5 لاعبين بشكل مفتوح لأن كل الأندية لا يكون متاحا لها نفس نوعية اللاعبين من شمال إفريقيا الموجودة في الأهلي والزمالك".

وأتم مجاهد :"قائمة الفريق الواحد في الموسم الجديد ستضم 35 لاعبًا منهم 5 لاعبين مواليد 1999 و2000".