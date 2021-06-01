تلاميذ الابتدائي في تركيا يعودون للمدارس بالتزامن مع تخفيف تدابير كورونا

أعلن وزير التربية التركي ضياء سلجوق عن بدء التعليم المباشر في المدارس الابتدائية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ التعليم في المدارس المتوسطة والثانوية اعتبارا من الاثنين السابع من يونيو.

وأوضح سلجوق أن التعليم المباشر في المدارس سيكون لمدة يومين في الأسبوع.

بدورها، أوضحت وزارة التربية التركية في بيان، أن التعليم المباشر في مدارس القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة سيكون لمدة خمسة أيام في الأسبوع اعتبارا من اليوم، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت أن العام الدراسي 2020-2021 سينتهي يوم الجمعة الثاني من يوليو المقبل.

ومساء أمس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة قرارات جديدة لتخفيف القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وشملت التدابير فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم تركيا من الساعة العاشرة مساء السبت وحتى الخامسة فجر الاثنين، بينما سيكون حظر التجول من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا من الاثنين إلى السبت.

وسيتم السماح بتنظيم مراسم عقد القران والزفاف في الأماكن المفتوحة والمغلقة اعتبارا من اليوم وفق ضوابط محددة.