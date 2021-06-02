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فيديو.. وزير التعليم العالي: انحسار موجة كورونا الثالثة يوليو المقبل

خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
ندى محمود
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:45 م
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه لم تشهد مصر منذ 10 أيام زيادة في معدل الإصابة بين المواطنين بفيروس كوفيد- 19، بل انخفض العدد، وذلك يدل على التزام المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن لقاحات فيروس كورونا، أبدت نتائج وفعاليات مبشرة لكل من أخذها، مما وفر مساحة كبير للأسرة وأجهزة التنفس الصناعي غير المشغولة في المستشفيات، بالإضافة إلى أن الدراسات الحسابية والبيانات الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بمصر؛ تفيد بانحسار الموجة الثالثة بداية مع شهر 7 المقبل.


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