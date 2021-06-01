الزمالك: فكرة إلغاء الدوري مرفوضة

شدد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على أنه طالب في اجتماع اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وخوض جميع الأندية لمبارياتها المؤجلة، مؤكدًا أن فكرة إلغاء الدوري مرفوضة تماما.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «لم أصرح عقب اجتماع اتحاد الكرة بانسحاب الزمالك من الدوري بسبب عدم خوض بعض الفرق لمبارياتها المؤجلة».

وأضاف: «ما قلته بالنص "قد نجد صعوبة بالغة في عدم القدرة على استكمال الدوري إلا بعد أن تقوم باقي الأندية بلعب المؤجلات"».

وأوضح: «فكرة إلغاء الدوري مرفوضة ولم نتطرق لها في اجتماع اتحاد الكرة ، الأندية أجمعت على عدم خوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين باستثناء الأهلي».

وأكمل: «من وجهة نظري إنهاء الدوري في 15 او 25 أغسطس المقبل سيكون صعب والبطولة ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل».

وأتم: «سنستطلع رأي كارتيرون في لعب مباريات بالدوري قبل خوض باقي الأندية مؤجلاتها».