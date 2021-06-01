عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعا للمكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل) ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبي المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 يونيو.

وأشار حجازي إلى أنه وفقا لتعليمات الوزير ان آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد 6 يونيو.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالب.

وطالبت الوزارة الطلاب بضرورة ​حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.