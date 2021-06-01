وزير مالية أسترالي سابق يتولى منصب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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من المقرر أن يتولى ماتياس كورمان، وزير المالية الأسترالي السابق، منصب الأمين العام المقبل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس اليوم الثلاثاء.

ويخلف كورمان / 50 عاما/ المنحدر من شرق بلجيكا ويتحدث الألمانية، المكسيكي أنجيل جوريا، الذى قاد المنظمة لمدة 15 عاما .

ويصبح بذلك كورمان أول رجل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ يشغل هذا المنصب ومدته خمس سنوات .

وهزم كورمان المفوضة التجارية السابقة للاتحاد الأوروبى، السويدية سيسيليا مالمستروم ليفوز بالمنصب الجديد فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، وهي منظمة تضم 38 دولة عضوا يشار إليها أحيانا بأنها "نادي الدول الغنية".

وفي منتصف التسعينيات هاجر كورمان إلى أستراليا، حيث سرعان ما تدرج في مناصب سياسية، وشغل منصب وزير المالية من عام 2013 إلى عام 2020. وينظر إليه على أنه مدافع ثابت عن الضرائب المنخفضة والأسواق المفتوحة والتجارة الحرة.