بدء الاستئناف الجزئي لحركة الطيران الدولي بالجزائر بعد توقفها منذ مارس 2020

وصلت اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر أول طائرة بعد قرار الاستئناف الجزئي لحركة الطيران المتوقفة منذ 19 مارس 2020 بسبب أزمة فيروس (كورونا).

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي -في تصريح صحفي- "إن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من فرنسا وعلى متنها 299 مسافرا جزائريا قد وصلت إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة اليوم"، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تحليل "بي سي أر" لجميع المسافرين الذين تم نقلهم من مطار (أورلي) بباريس قبل توجيههم إلى الحجر الصحي لمدة 5 أيام، وذلك على مستوى الفنادق التي تم اختيارها بمعرفة وزارة السياحة.

وأشار أمين أندلسي إلى مغادرة طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين إلى باريس وعلى متنها 60 مسافرا، موضحا أن الجزائر استأنفت اليوم حركة الطيران جزئيا مع كل من فرنسا وتركيا وتونس وإسبانيا بمعدل 5 رحلات يوميا.