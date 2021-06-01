تستعد الديڤا سميرة سعيد، لطرح أحدث أغنياتها، غدا، والتي تحمل اسم "اتنين بليل"، عبر يوتيوب.

ونشرت سعيد، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لها من كواليس تصوير الأغنية، وعلقت عليها قائلة: "على موعدنا غدا الساعة الخامسة".

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

"اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من أحدث ألبوم لسميرة سعيد، والتي قررت طرحها كأغاني سينجل على مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بأغنية "بحب معاك"، من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة.

أما الثانية، فكانت أغنية "متاهة"، من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.