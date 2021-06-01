إصابة ١٤ شخصا في حريق منزل بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصًا بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، في حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة مسير في محافظة كفر الشيخ.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إخطار من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة مسير.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء في محاولة لإخماد الحريق، كما دفعت غرفة عمليات الإسعاف بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحريق لنقل المصابين، وتأمين عملية الإطفاء.



ونقل الـ14 مصابا نتيجة الحريق لمستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى العبور، وتبين أن الإصابات عبارة عن حروق بالإضافة إلى حالات أخرى مصابة باختناق، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.