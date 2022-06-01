عرض برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، معلومات عن رامي فهيم ابن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الذي يُحتجز حاليًّا في الولايات المتحدة تمهيدًا لمحاكمته في اتهامه بقتل اثنين أحدهما زميله في العمل.

واستعرض مقدم البرنامج الإعلامي خيري رمضان، معلومات عن «رامي» قائلًا إنه درس في جامعة «يو إس سي» وهي جامعة حكومية فى كاليفورنيا ودراسته كانت فى مجال تحليل البيانات والمحاسبة وإدارة الأعمال، وحصل على ماجستير من جامعة كولومبيا في نيويورك، وحصل على امتداد إقامة بعد التخرج.

بحسب رمضان، عمل «رامي» في شركة بنس لإدارة الثروات، وتمتلكها سيدة تدعى بينس وهي من أصول مصرية هاجرت بعد نكسة 1967، وحجم استثماراتها 3 بلايين دولار، وقد التحق بالعمل في هذه الشركة منذ خمسة أشهر، فيما التحق زميله (القتيل) منذ ثمانية أشهر.

وأشارت المعلومات، التي لم يوضح خيري رمضان مصدرها، إلى أن رامي وزميله كانا يعملان في مكتب واحد، وكشفت أيضًا أنّه سبق أن أصيب بانهيار عصبي ونفسي نُقل على إثرها إلى مصحة للعلاج النفسي، ثم غادرها بشهادة بأنه سليم ومعافى.

في سياق متصل، قال رئيس تحرير البرنامج الدكتور محمد فتحي، إنّ دفاع رامي سيتقدم بمستندات إلى جهات التحقيق الأمريكية لإثبات أنه يعاني من الفصام، وأن الدفاع سيطلب تشكيل لجنة طبية لبحث الحالة العقلية للمتهم.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد علّقت أمس الأول السبت، على اتهام ابنها رامي بقتل شخصين بالولايات المتحدة، قائلة إنها تمر مع أسرتها بمحنة شديدة، مطالبة المصريين بالدعاء لها ولنجلها وللضحايا.

وكتبت الوزيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.. قيامى بواجباتي كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أما مؤمنه تواجه بشجاعه محنة ابنها».