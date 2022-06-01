السيسي يؤكد الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راصي، أن الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الاخيرة للوفد المصري الحكومى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني، الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والاردن، وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الاعمال و المستثمرين الاماراتيين خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات في مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وقد أكد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والامارات والاردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تمثل تجسيـداً واقعيـاً للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث وجه بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الاشقاء.