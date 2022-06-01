روسيا تعلن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة تفشي فيروس كورونا

أكدت روسيا استعدادها التام لتقديم أي مساعدة لكوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، وذلك من خلال إرسال اللقاحات المضادة والأدوية وأجهزة الاختبار، بالإضافة إلى إرسال المتخصصين وكل ماهو ضروري لمواجهة تفشي هذا الفيروس في بيونج يانج.

وأفادت سفارة موسكو في كوريا الشمالية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، بأنه "على الرغم من أن السلطات الكورية لم تلجأ إلى الجانب الروسي للمساعدة في التغلب على وباء الفيروس التاجي، فقد اقترحنا تزويدها باللقاحات المضادة والأدوية وأجهزة الاختبار وإرسال متخصصين لمكافحة تفشي (كوفيد ـ 19) في بيونج يانج".

وأشارت السفارة الروسية، وفق البيان، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي رد فعل على هذا الاقتراح، مضيفا أنه "إذا كانت مبادرتنا لا تزال تهمهم، فسنحاول القيام بهذا العمل على وجه السرعة وعلى المستوى المناسب".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق، عن إدخال "نظام طوارئ لمكافحة هذا الوباء على أعلى مستوى".