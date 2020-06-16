لافروف: الغرب يستغل أوكرانيا لحشد جميع الدول تحت رايته

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يحاول "حشد جميع الدول الأخرى تحت رايته".

وأضاف لافروف، خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه: "يجري تشكيل عالم متعدد الأقطاب. يحاول زملاؤنا الغربيون منع هذه العملية. أولئك الراغبون بتوسيع هيمنتهم على جميع المناطق يسعون لحشد جميع البلدان الأخرى تحت راياتهم، باستخدام الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة" ، حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

ووصل لافروف إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء قادما من البحرين في زيارة رسمية إلى المملكة ، يجري خلالها مباحثات مع العديد من المسؤولين السعوديين.

ومن المقرر أن يحضر لافروف اليوم الأربعاء الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون الخليجي.