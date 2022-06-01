بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن قلقه إزاء تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية بسبب الغزو الروسي.

وقال البابا أمام الحضور في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "يسبب حصار صادرات الحبوب من أوكرانيا، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص ولا سيما في أفقر البلاد، قلقا بالغا".

وأضاف أنه يجب بذل كل جهد لحل المشكلة وضمان حق البشر الأساسي في التغذية.

وقال البابا (85 عاما): "فضلا، لا يستغل أحد الحبوب، وهي غذاء أساسي، سلاحا في الحرب!".

وتسببت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الرابع الآن، في نقص الغذاء وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في العديد من البلاد.

ولا تتمكن أوكرانيا، وهي من المصدرين الأساسيين للحبوب، عمليا من تصدير أي شيء بسبب الغزو الروسي. وحذرت الأمم المتحدة من أن الحرب سوف تفاقم من الجوع على مستوى العالم.