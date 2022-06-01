أصبحت نيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء آخر ولاية في أستراليا تحظر أكياس التسوق البلاستيكية خفيفة الوزن.

وتنطبق اللوائح الجديدة على أي نوع من البلاستيك يقل سمكه عن 35 ميكرون ، حتى لو كان مصنوعا من البلاستيك القابل للتحلل.

ولا يشمل الأمر الأكياس التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون ، والأكياس مثل التي تستخدم في تعبئة المنتجات والأطعمة، وبطانات الصناديق وبطانات علب السماد العضوي، وأكياس الحفاضات وأكياس نفايات الحيوانات الأليفة.

وقد تواجه الشركات التي تواصل توفير الأكياس المحظورة غرامات تتراوح بين 11 ألفا و 275 ألف دولار أسترالي (7900 و200 ألف دولار أمريكي).

ومن المقرر أن يتبع ذلك مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة مثل الماصات وأدوات المائدة وأدوات التقليب، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر.

وقالت الولاية إن الحظر سيمنع أكثر من 6ر2 مليار قطعة بلاستيكية من دخول البيئات الساحلية والبحرية والأدغال في الولاية على مدى السنوات العشرين المقبلة. وتشكل العبوات والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد 60% من جميع عناصر القمامة في الولاية.

وتم تمرير التشريع لحظر البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة من قبل برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في نوفمبر الماضي.