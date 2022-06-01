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أردوغان يتعهد ببدء عملية عسكرية ضد أهداف في سوريا

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:56 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع برلماني في أنقرة، اليوم الأربعاء، إن "تركيا سوف تبدأ مرحلة جديدة لتأمين عمق 30 كيلومترا لحدودها مع سوريا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أردوغان القول: "تركيا سوف تطهر تل رفعت ومنبج من الارهابيين".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية، مع شمال سوريا، وشدد على أنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"لا نقبل بأي شكل من الأشكال تواجد الإرهابيين شمالي سوريا وجنوبي بلادنا، وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات التي تقف خلف الإرهابيين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن العملية ضرورية لبلاده، رغم معارضة بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال إن بلاده لا يمكنها أن تجلس وتشاهد تهديدات الإرهابيين في شمال سوريا، وأضاف أن إعلانات وقف إطلاق النار السابقة فشلت في وقف الهجمات ضد تركيا.

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