 أشرف صبحي: خسارة لقب إفريقيا؟ لدينا 10 بطولات.. والأهلي اتخذ كل الاجراءات القانونية - بوابة الشروق
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أشرف صبحي: خسارة لقب إفريقيا؟ لدينا 10 بطولات.. والأهلي اتخذ كل الاجراءات القانونية

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:28 ص

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خسارة النادي الأهلي، للقب دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا أن إدارة الأحمر اتخذت كل الاجراءات القانونية بشأن الملعب.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: «لدينا 10 بطولات سابقة وهناك بطولات كثيرة جدًا مقبلة، يجب أن ننظر إلى الغد لنصبح أفضل، والأهلي قام بكل الاجراءات التي تحفظ حقوق النادي بالشكل القانوني».

وأضاف: «أشكر السفير المصري على دوره وأداءه ووزير الشباب بالمغرب، هذه رياضة ويجب أن ننظر للغد لكي تصبح الأندية والمنتخبات أفضل».

وأوضح: «هذه مباراة كرة قدم، لابد من فائز وخاسر ولكن القادم أفضل بالنسبة للأندية المصرية».

وأتم: «اتحاد الكرة اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر ونحن معه وداعمين له، كلنا نجتمع خلف المنتخبات».


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