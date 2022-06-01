المفوضية الأوروبية توافق على خطط بولندا الخاصة بمواجهة كورونا

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على خطط بولندا بإنفاق ملايين اليورو فى صناديق التخفيف من جائحة كورونا، وإنهاء شهر من الخلاف مع وارسو.



وقالت رئيس المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين في بيان أن الموافقة مرتبطة بالتزامات واضحة من جانب بولندا بشان استقلال القضاء ، مضيفة "سوف تكون هناك حاجة للوفاء بذلك قبل إمكانية القيام بأي سداد فعلي".



وطلبت بولندا نحو 36مليار يورو (6ر38مليار دولار) في صورة منح وقروض من التمويلات في أيار /مايو عام 2021.



غير أن فون دير لاين منعت الوصول لهذه الأموال،مشددة على قيام وارسو بإلغاء تغييرات متنازع عليها في نظامها الخاص بالمحاكم ، مثل غرفة تأديب القضاة المثيرة للجدل .



وللحصول على تمويل من ما يطلق عليه آلية التعافي و المرونة ،كان يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم خططا للمفوضية للتقييم بشأن توافقها مع سيادة القانون من بين أشياء أخرى ،لكي يتم منح التمويل في غضون شهرين.