شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية الصالحية بمركز قنا.

وقال محافظ قنا، إن المحطة تقع على مساحة 900 متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 75 لترًا لكل ثانية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 60 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا، وتخدم المحطة 35 ألف مواطن من أهالي القرية.

وأوضح أن المشروع يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 34 كليو مترًا، وخط طرد قطر 450 مم بطول 2 ونصف كيلو متر.

وأضاف الداودي، أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكل خطوط الصرف الصحي، وتوصيله لجميع القرى والمراكز، خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحي تعد من أهم المشروعات التنموية، وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه أوضح رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب المهندس رجب عرفة، أنه تم الانتهاء من شبكات الانحدار والأعمال المدنية والميكانيكية، وخط الطرد والموقع العام للمحطة بنسبة 100%.