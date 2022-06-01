السعودية تكتشف مواقع أحافير لبقايا حيوانات بحرية منقرضة منذ 80 مليون سنة

قضية الإجازات.. كلمتين وبس لفؤاد المهندس مع عمرو الليثي

خيري رمضان يستعرض معلومات عن ابن وزيرة الهجرة.. وخطوة الدفاع المقبلة

الخولي: كل من ينتمي لتنظيم إرهابي مستبعد من قوائم العفو حتى ولو لم يرتكب أعمال عنف