 فيديو.. ابنة يونس شلبي لوالدها: عيد ميلادك عند ربنا أحلى - بوابة الشروق
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فيديو.. ابنة يونس شلبي لوالدها: عيد ميلادك عند ربنا أحلى

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:17 ص

قالت سارة ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، إنّ أجمل ما تميز به والدها "شخصيته الطيبة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الثلاثاء: "والدي كان في الحقيقة حد حنين وكوميدي جدا مش بس أمام الكاميرا.. كنا بنشوفه في البيت نفس اللي بنشوفه أمام التلفزيون".

ووجهت رسالة لوالدها بمناسبة عيد ميلاده: "كل سنة وإنت طيب، عيد ميلادك عند ربنا أحلى.. الناس كلها فاكراك، وواحشني والله".

والفنان يونس شلبي ولد في 31 مايو 1941 بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، فيما فارق الحياة عن عمر يناهز 66 عام في 12 نوفمبر عام 2007.

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