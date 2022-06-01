قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي «الفاو»، إن العالم كله سيشعر بأزمة الغذاء؛ نتيجة لتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، منوهة إلى أن ميزانيات الدول تعاني من الأزمة، فضلًا عن تأثر معدلات السياحة وارتفاع أسعار البترول.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدول الأوروبية التي لا تدعم الغذاء، ستجري تدخلات بصورة مؤقتة للتعامل مع الأزمة، مشددة على أهمية تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الأكثر فقرًا وضعفًا حتى عبور الأزمة بصورة آمنة.



ونوهت إلى أن إعلان مجاعة في القرن الـ21 نوع من الخزي لمنظمات الأمم المتحدة، متابعة: «لن نصل إلى إعلان مجاعة إلا بحدوث تخاذل من المجتمع الدولي، والدول المانحة، والمنظمات الأممية، والحكومات المحلية، والمنظمات الدولية المالية».



وأشارت إلى معاناة 50 ألف شخص من المجاعة ببعض مناطق في اليمن، قائلة إن «البنك الدولي خصص 30 مليار دولار؛ لمساعدة الدول التي تتأثر بصورة كبيرة من أزمة الغذاء، حتى لا نصل إلى مرحلة المجاعة».



وذكرت أن كثيرًا من الدول التي تعاني مجاعة تقع في منطقة القرن الإفريقي، إضافة إلى هايتي وأفغانستان وسوريا، مشيرة إلى أن 60% من سكان سوريا يعانون من انعدام غذائي، إضافة إلى أن الوضع مقلق في لبنان.



وأرجعت قلقها حول الأوضاع في لبنان إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 350% خلال عام واحد، لافتة إلى أنها ارتفعت بنسبة 97% في سوريا، و81% في اليمن، بخلاف المشكلات الملموسة في تونس وليبيا بشأن ارتفاع أسعار مواد الغذاء.



