إيران تهاجم فرنسا وألمانيا بعد احتجاز سفينتين يونانيتين

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "تدخل" فرنسا وألمانيا في احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين، رداً على إدانة باريس وبرلين لخطوة طهران.

وجاء إعلان الحرس الثوري الإيراني توقيف الناقلتين، الجمعة الماضية، وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة تسليمها واشنطن نفطاً إيرانياً كان على متن ناقلة تحتجزها، في إطار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأدانت الخارجيتان الألمانية والفرنسية في بيانين منفصلين الإجراء الإيراني، واعتبرتا أنه يخالف القانون الدولي، ودعتا إيران للافراج عن السفينتين وطاقميهما.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان أن "مثل هذه التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية المستقلة لإيران لن تساعد في حل القضايا".

وتابع "لذلك، كما أبلغنا السلطات اليونانية، من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدل التحركات السياسية والإعلامية".

واعتبرت برلين أن الخطوة الإيرانية "تدخلاً غير مبرر في الملاحة التجارية وانتهاكاً جسيماً للقواعد الدولية"، في حين طالبت باريس إيران "بالكف الفوري عن أعمال" تنتهك "قواعد القانون الدولي"، والافراج "الفوري عن الناقلتين وطاقميهما".

وأبدى خطيب زاده رفض إيران "مثل هذه التصريحات الأحادية وغير المبررة، والتي يبدو أنها أصبحت عادة مترسخة لدى مصدريها".