الغربية تفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين ونقلها للصوامع

• منع تداول القمح حتى آخر أغسطس.. ومصادرة أي كميات تضبط بشكل غير قانوني





وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مدير مديرية الزراعة، بفتح الجمعيات الزراعية لاستقبال القمح من المزارعين مع توفير ميزان بكل جمعية زراعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس لمناقشة آخر مستجدات منظومة توريد القمح، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري مديريات الزراعة والتموين، هيئة سلامة الغذاء، إدارة المرور، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأوضح المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي عقب اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي يتابع بنفسه موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين، حيث وجه بالتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا: "أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مع ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح".

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ جميع الحاضرين، بالمرور اليومي علي الشون والصوامع وعرض تقرير يومي بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية والتعامل الفوري والإيجابي مع المواقف الطارئة، كما وجه مديري مديريتي التموين والزراعة بتشكيل لجان بجميع الوحدات القروية للمرور على الصوامع ومراجعة توريد القمح من المزارعين ومطابقته بالحيازة المزروعة بالقمح وتحرير محاضر لمن قام بتوريد أقل من الحد الأدنى المقدر بـ12 أردبا للفدان.

وفي سياق آخر، تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بمراجعة المساحات المنزرعة من القمح مع رؤساء الوحدات القروية ونقل كميات القمح التي يتم توريدها من المزارعين من الجمعيات الزراعية والصوامع يوميا، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشكل دوري في محيط الصوامع والشون ومواقع التخزين، مع تخصيص سيارات تجوب شوارع القرى بجميع الوحدات المحلية للتوعية لحث المزارعين على توريد القمح.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات اللازمة لتيسير وانتظام منظومة توريد القمح من المزارعين إلى الصوامع ونقاط الاستلام، التي تم تجهيزها لاستقبال 246 ألف طن من القمح.