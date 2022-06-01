بلينكن: أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف أراضي روسيا بالأسلحة الأمريكية الجديدة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن أوكرانيا قدمت ضمانات لواشنطن، بعدم استخدام أنظمة الأسلحة طويلة المدى التي ترسلها إليها ضد الأراضي الروسية، منوهًا إلى أن موسكو هي من بدأت العدوان على أوكرانيا ومستمرة فيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتأكد من امتلاك الأوكرانيين ما يحتاجونه للدفاع وصد العدوان ودحره، متابعًا: «نتيجة لذلك يكون لديهم أقوى موقفًا في المفاوضات، ونريد لأوكرانيا امتلاك إمكانيات للدفاع عن نفسها بفعالية».

وأشار إلى أن ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن كييف يختلف عما يحدث في جنوب البلاد، مضيفًا: «بقدرة روسيا أن توقف ما بدأته وتنهي العدوان، هذا ما نسعى له، وطالما الحرب مستمرة سندعم الأوكرانيين ونضمن منحهم ما يحتاجونه للدفاع عن أنفسهم».