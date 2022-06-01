ارتفاع إصابات كورونا في البرتغال مع تفشي سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

تسببت السلالة المتحورة الجديدة "بي ايه. 5" من فيروس أوميكرون في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرتغال، حيث لا تزال هناك إجراءات قليلة تهدف إلى احتواء تفشي كوفيد-19 .



وذكر المعهد الوطني للصحة أن نحو 87% من حالات الإصابة الجديدة في البلاد كانت بالسلالة الجديدة "بي ايه. 5".



وارتفعت حالات الإصابة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة إلى أربعة أضعاف منذ منتصف أبريل لتصل إلى 1800 حالة.



وأشار المعهد إلى أن الأمر المثير للقلق هو أنه على الرغم من وصول معدل التطعيم في البرتغال إلى 87 % ، إلا أن هناك زيادة في عدد المرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وفي عدد حالات الوفاة.



ولا توجد قيود كثيرة لاحتواء فيروس كورونا في البرتغال التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ولم يعد ارتداء الكمامات إلزاميا إلا في وسائل النقل العام ودور رعاية المسنين والمستشفيات.