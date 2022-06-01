أبو ظبي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة

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بدأت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأربعاء، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أبو ظبي تبدأ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتبارا من اليوم الموافق 1 يونيو 2022، وذلك في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها في 2020 لتعزيز الحياة المستدامة لجميع سكان أبو ظبي».

هيئة البيئة – أبوظبي تبدأ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتباراً من اليوم الموافق 1 يونيو 2022، وذلك في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها في 2020 لتعزيز الحياة المستدامة لجميع سكان #أبوظبي. pic.twitter.com/Yxc38zwcSz — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) May 31, 2022

/>ودعت، هيئة منافذ البيع بالتجزئة في الإمارة إلى توفير أكياس بديلة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام مقابل رسم رمزي لتشجيع المستهلكين على تبني هذا التغير الإيجابي في السلوك البيئي.

وتأتي هذه الخطوة دعمًا لجهود الإمارة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة.