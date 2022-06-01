ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه في البحيرة

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نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن البحيرة، في تحرير طفل عقب اختطافه ومساومة أهليته لإطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية بتلقي مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بلاغا، من شخص- مقيم بدائرة المركز- بتلقيه إتصال هاتفى أخبره خلاله الـمتصل بخطف نجل شقيقه 10سنوات، أثناء لهوه أمام مسكنه وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، حيث عقدوا العزم على خطف الطفل؛ لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين في ذلك مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين.

ولدى إستشعارهم ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية إفتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط بندقية خرطوش، طلقات لذات العيار، بندقية آلية، فرد محلي، 2 مركبة "توك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.