سقوط 3 جرحى أثناء ملاحقة الجيش لأحد المطلوبين شرق لبنان

سقط ثلاثة جرحى أثناء قيام دورية من مخابرات الجيش اللبناني بملاحقة سيارة كان يستقلها ثلاثة أشخاص بينهم مطلوب أقدم قبل أيام على قتل رقيب في الجيش، حيث قام هؤلاء بإطلاق النار على حاجز للجيش في بلدة حربتا شرق لبنان ورد الجيش عليهم.



وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الأربعاء أنه "لدى وصول السيارة إلى حاجز حربتا، بادر من فيها إلى إطلاق النار باتجاه العسكريين الذين اضطروا إلى الرد بالمثل ما أدى إلى إصابة مطلقي النار بجروح مختلفة".



وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان سابق في 26 أيار/ مايو الماضي أن مجهولين أطلقوا النار في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه الرقيب في الجيش علي قيس، عند محاولة سلبه حقيبة كانت بحوزته، ما أدى إلى وفاته.