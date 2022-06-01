قال عمرو عوض الله، مهندس ورائد أعمال مصرى بالولايات المتحدة: "أنا مقيم بكاليفورنيا، بدأت تأسيس شركة برأس مال 9 ملايين دولار ووفرنا فرص عمل إلى نحو 300 ألف فرصة عمل بالعالم".

ولفت عوض الله، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إلى أن التكنولوجيا أصبحت تؤثر بشكل كبير في مختلف المجالات

وأكد أن الاهتمام بتوفير البنية التحتية أمر هام للغاية لكن لابد من التفكير بالتوازي في صناعة التكنولوجيا، موضحا أن هناك شركات تمويل عالمية توفر التمويل اللازم للشركات الناشئة، ولم يعد التمويل هو الأزمة، ولابد من التفكير في كيفية تقديم التكنولوجيا إلى العالم وليس فقط إلى مصر.