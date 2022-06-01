مصطفى الفقي: الحوار الوطني قد يشهد الاتفاق على خطوط وطنية للمعارضة

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن الحوار الوطني قد يشهد الاتفاق على خطوط وطنية للمعارضة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "هذه الخطوط معناها عارضني ما شئت طالما أنك تقف على أرض وطنية، وما دمت تستخدم الوسائل المشروعة في هذه المعارضة، ويمكن قبول الاختلاف في الرأي كاملًا شريطة التيقن من أن تلك المعارضة تتطابق مع الوطنية المصرية".

وأشار إلى أنّ المعارضة الوطنية لا تعمل لحسابات أخرى ولا جهات خارجية، مؤكّدًا أن من يعادي الوطنية المصرية لا يجب أن يقف تحت مظلة هذه الوطنية.

وتابع: "الوطنية المصرية شيء مهم، وهي تعني الدولة القطرية التي ننادي في بها في كل المنطقة، بحيث يكون الولاء للدولة فقط".