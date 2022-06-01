البيت الأبيض: لا نزال ندرس إرسال راجمات صواريخ إلى أوكرانيا

قالت الحكومة الأمريكية إنها لا تزال تدرس إرسال راجمات صواريخ متعددة متطورة إلى أوكرانيا.

ويجرى النظر في تسليم أنظمة صواريخ إطلاق متعددة ونظام صواريخ مدفعية عالية الحركة، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تسبب في ارتباك في اليوم السابق عندما قال إنه لن يتم إرسال أي أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تضرب الأراضي الروسية.

وقالت جان بيير إن بايدن يعني أنه لن يتم إرسال أي أنظمة "لاستخدامها خارج ساحة المعركة في أوكرانيا".

وتساءلت صحيفة واشنطن بوست عما إذا كان هذا يعني فرض قيود على أنظمة الأسلحة أو نوع الصواريخ أو استخدامها في أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة أن واشنطن يمكن أن تحجب الصواريخ ذات المدى الأطول المتوافقة مع أنظمة المدفعية، والتي عادة ما يصل مداها إلى حوالي 70 كيلومترا، في حين يمكن للصواريخ المتخصصة أن تحلق لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

وذكرت شبكة (سي إن إن) قبل عدة أيام، نقلا عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال راجمات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بناء على طلب كييف، لكن الشبكة قالت إن الولايات المتحدة مترددة بسبب مخاوف من أن كييف قد تستخدمها لمهاجمة الأراضي الروسية وأن موسكو قد تنتقم من الولايات المتحدة.