 تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي بفائدة 15% - بوابة الشروق
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تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي بفائدة 15%

تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي بفائدة 15% - أرشيفية
تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي بفائدة 15% - أرشيفية

نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:19 م

تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي، ضمن الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل فى الوقت الحالي، وذلك بعدما أعلن المصرف الحكومي عن طرح شهادة جديدة ذات عائد يصل لـ 15%.

هذا وكان كلًا من البنك الأهلى المصري وبنك مصر، قد قررا إيقاف شهادة الـ18%، والتي بدأ طرحها في مارس الماضي، بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى البنكين.

شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي

كما أصدر بنك مصر شهادات جديدة بعائد 14%، ويصرف العائد شهريا عليها بدلا من 11% .

وتنشر الشروق فى السطور التالية تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية ذات العائد المرتفع الذى أعلنه عنه بنك ناصر الاجتماعي.

تفاصيل شهادة الإدخار الثلاثية من بنك ناصر الاجتماعي

- مدتها 3 سنوات

- سعر الفائدة 15% سنويا أو 14.25% ربع سنوي أو 14% شهريا

- قيمة الشهادة تبدأ من1000 جنيه ومضاعفتها

وقف شهادة الـ18% وطرح شهادات جديدة 3 سنوات بعائد 14%

- احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع

- يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة الثلاثية الصادرة من بنك ناصر الاجتماعي بشروط ميسرة.

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وتعد شهادات الادخار من أفضل طرق الاستثمار في المنتجات المصرفية ولذلك تتنافس البنوك لطرح شهادات بأكبر عائد ممكن يجذب العملاء.

وتستهدف البنوك العامة والاستثمارية فى مصر، من طرح المزيد من شهادات الإدخار زيادة السيولة النقدية فى المصارف خاصة بعد التطورات الاقتصادية التى تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.


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